Slowthai читает злой рэп на ночной улице в клипе «Thoughts»

В видео, снятом одним дублем, Slowthai читает рэп на ночной улице в окружении многочисленных друзей. В конце ролика артист показывает, что съемки проходили под присмотром трех полицейских.

Британский рэпер Slowthai выпустил клип на песню «Thoughts». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Thoughts», предположительно, станет часть второго альбома Slowthai «Tyron» (настоящее имя рэпера), выход которого намечен на 5 февраля. В записи приняли участие A$AP Rocky, Джеймс Блейк, Skepta, Доминик Файк, Дензел Карри, Mount Kimbie и Deb Never.

Помимо «Thoughts», в альбом войдут еще 13 композиций, в том числе «nhs» вышедшая в сентябре песня «feel away».