В России закроют еще два генконсульства США

Госсекретарь США Майк Помпео решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Это подтвердил представитель Госдепартамента.

Сообщается, что решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в России. В документах, как писало агентство Associated Press, говорилось, что закрытие генконсульств связано с «кадровыми проблемами» из‑за ограничения на число американских дипломатов в России.

«Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется», — добавил представитель Госдепартамента.

В 2017 году Россия потребовала потребовала сократить количество дипломатов и технических сотрудников дипмиссии США с 1200 до 455 человек. Это было сделано на следующий год после высылки из США 35 российских дипломатов. В ответ США закрыли консульство России в Сан-Франциско. В 2018 году США в качестве реакции на отравление Скрипалей выслали еще 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Россия отреагировала закрытием американского генконсульства в Петербурге.

На начало 2020 года в России работали посольство в Москве, генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке, а также консульское агентство на Сахалине. В марте из‑за пандемии генконсульство во Владивостоке приостановило работу, а остальные представительства стали оказывать лишь услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Ранее Помпео заявил, что Россия входит в число врагов Америки, а президент страны Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу.