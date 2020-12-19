Писатель Роман Арбитман умер от коронавируса

В Саратове умер писатель фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский. Об этом сообщается на странице международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» во «ВКонтакте».

Друг Арбитмана, публицист и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский рассказал, что смерть писателя наступила в госпитале, где содержат людей с коронавирусом. Информацию о смерти после заражения COVID-19 подтвердил литературный критик Александр Архангельский. Писателю было 58 лет.

Роман Арбитман родился в Саратове в 1962 году. Окончил филологический факультет Саратовского университета в 1984 году. Среди других псевдонимов автора — Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Писатель стал автором 30 книг. По роману «Перемена мест» в 1999 году сняли 18-серийный сериал «Досье детектива Дубровского». В октябре 2020 года Арбитман выпустил свою последнюю книгу «Министерство справедливости».