Ученые сделали первые снимки шипов коронавируса в высоком разрешении

По словам исследователей, у коронавирусов есть шипы, которые связываются с рецепторами на клетках своих жертв. Причем вирус настолько активен, что в мире существует всего несколько крио-лабораторий, которые могут изучать его с достаточно высоким уровнем безопасности для сотрудников.

Ученые из США представили первые снимки белковых шипов коронавируса в высоком разрешении. Изображения опубликованы на сайте Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском унивеситете.

«Преимущество нашей визуализации заключается в том, что при очистке белка шипа и его самостоятельном изучении, вы теряете важный биологический контекст: как он выглядит в неповрежденной частице вируса? Ведь там может быть совсем другая структура», — отметил профессор SLAC Ва Чиу.

В рамках иссдедования специалисты изучали более мягкий штамм коронавируса под названием NL63, который вызывает обычные симптомы простуды и становится причиной около 10% респираторных заболеваний ежегодно. Он присоединяется к тем же рецепторам на поверхности человеческих клеток, что и COVID-19.

Эксперты не стали химически удалять и очищать белки NL63 и вместо этого замораживали вирусы целыми до состояния стекла, сохраняющего естественное расположение компонентов. Затем они делали тысячи пробных снимков случайно ориентированных вирусов с помощью крио-ЭМ инструментов и объединили их, что получить качественные изображения.

Российские ученые сделали первое фото коронавируса в марте. Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» получили снимки методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.