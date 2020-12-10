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Джордж Клуни пытается предупредить космонавтов о катастрофе на Земле в трейлере «Полночного неба» 17:27
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Путин: преследование Ивана Сафронова связано с работой в Роскосмосе. В госкорпорации это отрицают Обновлено в 16:51
Власти Москвы вырубили столетние дубы в Кунцевском районе. А рассказали о сохранении других деревьев 16:38
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Дайджест

Российский аналог ЕСПЧ, новый трек Скриптонита и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:35

В России за сутки выявили 27 927 случаев коронавируса, умерли 562 пациента. Более 150 тыс. россиян получили вакцину от COVID-19 «Спутник V», до конца недели власти обещают начать вакцинацию во всех регионах.

Рейтинг Владимира Путина среди молодежи упал почти в два раза за год. Если в конце 2019 года за него готовы были проголосовать 36% избирателей от 18 до 24 лет, то к концу 2020 года их доля сократилась до 20%.

Член Совета по правам человека при президенте Евгений Мысловский предложил создать российский аналог ЕСПЧ. Владимир Путин поддержал инициативу.

Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за ошибки в ведении журналов. Деньги хоспису придется выплачивать из пожертвований для детей.

В Петербурге правительство не будет проверять соблюдение коронавирусного режима в церквях. «Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное», — заявила пресс-секретарь Смольного.

В Краснодарском крае новогодние уличные гуляния будут пресекать с помощью 7500 казаков. Они помогут полиции обеспечить «общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе».

Билл Гейтс посоветовал пять книг, которые нужно прочитать в 2020 году. Они об отношении американских судов к темнокожим, о бывшем полковнике КГБ, о муковисцидозе — и еще парочка.

Скриптонит выпустил песню «Чистый» — официальный саундтрек к сериалу Федора Бондарчука «Псих». Рэпер отметил, что ему близки переживания главного героя, «его желание абстрагироваться от внешнего мира».

Пушкинский музей запустил бесплатный онлайн-курс по импрессионизму. Лекции будут посвящены французским, американским и итальянским художникам, а также скульпторам и коллекционерам.

Вышло несколько трейлеров: фильма «Полночное небо», который срежиссировал для Netflix Джордж Клуни (он же сыграл главную роль), роуд-муви «Родные» с Сергеем Буроновым и Монеточкой и второго сезона «Дома с прислугой» М.Найта Шьямалана.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» устроит 19 декабря показ фильма «Серебряные коньки» и встречу с его создателями. В конце показа пройдет благотворительный аукцион с секретными кинолотами.

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