В России предложили создать аналог ЕСПЧ. Путин поддержал идею

Член Совета по правам человека при президенте Евгений Мысловский предложил на встрече с Владимиром Путиным создать российский аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Глава государства инициативу поддержал, пишет «Интерфакс».

Путин отметил, что создание аналога ЕСПЧ потребует финансирования и «определенных изменений», а потому для начала идею нужно проработать.

Мысловский также предложил президенту создать институт следственного судьи, который бы осуществлял надзор за проведением следствия и дознания. Путин в ответ сказал, что такой институт в России уже существовал при Александре II и не прижился.

В конце октября Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом. Он позволит России не исполнять решения ЕСПЧ, если Конституционный суд признает их противоречащими основному закону страны.