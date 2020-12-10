Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей

В Москве Зюзинский суд назначил детскому хоспису «Дом с маяком» штраф в размере 200 тыс. рублей по делу о нарушении оборота наркотиков. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Дело завели по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Глава хосписа Лида Мониава заявила, что решение суда будет обжаловано.

Полиция завела дело на «Дом с маяком» после внеплановой проверки 28 ноября. Правоохранителей не устроило неправильное ведение журналов об использовании медицинских препаратов. Как рассказала Мониава, в хоспис пришли несколько полицейских и весь день пересчитывали ампулы и таблетки, проверяли сейфы и журналы.

Позже стало известно, что жалоба о несоблюдении правил оборота и учета наркотических средств поступила на хоспис за день до того, как организация закупила первый такой препарат.

Статья, по которой было заведено дело, предполагает штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей или приостановку деятельности на 90 дней. До заседания Мониава надеялась, что штраф назначат ниже нормы, поскольку хоспис — благотворительная организация, а деньги придется платить из пожертвований, направленных на помощь детям.