перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Hyundai купит производителя робопса Boston Dynamics почти за миллиард долларов 14:03
Pexels Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей
Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей 14:03
«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США в 2020 году 13:58
Альбина Вахитова исследует ночную жизнь в танцах в онлайн-перформансе Jager Night Embassy 13:22
Рейтинг Владимира Путина среди молодежи упал почти в два раза за год 13:13
Хакеры похитили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech 12:06
77.мвд.рф Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские
Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские 12:00
В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса 11:19
Deloitte: россияне собираются потратить на празднование Нового года по 25 тыс. рублей 11:16
Зорро станет женщиной в новом фильме о мстителе в маске от Роберта Родригеса 10:57
Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» уволили за сторис в инстаграме 10:34
ThoughtCatalog/Unsplash Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме
Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме 9:51
Беларусь с 20 декабря закроет наземные границы из‑за коронавируса 9:45
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке 8:58
Михаил Ефремов не собирается возвращаться в кино после тюрьмы 3:59
Фиби Бриджерс выпустила клип на песню «Savior Complex». Ту самую, которую любит Билли Айлиш 3:23
Иван Дорн написал музыку для новых серий «Ну, погоди!» 2:52
kinopoiskru/Twitter HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь»
HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь» 2:10
Danone начнет выпускать йогурты из списанных и бракованных продуктов 1:17
Уэсли Снайпс и Кевин Харт сыграют братьев в сериале Netflix «Правдивая история» 0:15
Отключить рекламу

Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:03

В Москве Зюзинский суд назначил детскому хоспису «Дом с маяком» штраф в размере 200 тыс. рублей по делу о нарушении оборота наркотиков. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Дело завели по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Глава хосписа Лида Мониава заявила, что решение суда будет обжаловано.

Полиция завела дело на «Дом с маяком» после внеплановой проверки 28 ноября. Правоохранителей не устроило неправильное ведение журналов об использовании медицинских препаратов. Как рассказала Мониава, в хоспис пришли несколько полицейских и весь день пересчитывали ампулы и таблетки, проверяли сейфы и журналы.

Позже стало известно, что жалоба о несоблюдении правил оборота и учета наркотических средств поступила на хоспис за день до того, как организация закупила первый такой препарат.

Статья, по которой было заведено дело, предполагает штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей или приостановку деятельности на 90 дней. До заседания Мониава надеялась, что штраф назначат ниже нормы, поскольку хоспис — благотворительная организация, а деньги придется платить из пожертвований, направленных на помощь детям.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Назад в будущее
Марти МакФлай и Док снова в кино
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить