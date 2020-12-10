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Рейтинг Владимира Путина среди молодежи упал почти в два раза за год

Семён Гудошников
Сегодня в 13:13

Электоральный рейтинг Владимира Путина упал среди молодежи почти в два раза за год. Если в конце 2019 года за него готовы были проголосовать 36% избирателей от 18 до 24 лет, то к концу 2020 года их доля сократилась до 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишут «Открытые медиа».

Из возрастных групп наиболее постоянная в своем отношении к главе государства — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Среди них за Путина готовы проголосовать, как и годом ранее, 51%. В возрастной группе от 40 до 54 лет наблюдается рост симпатий к действующему президенту — с 31 до 39%.

В целом за Владимира Путина готовы проголосовать 39% опрошенных — это на 1% больше, чем годом ранее. Из тех, кто собирается идти на избирательные участки, за президента готовы отдать свой голос 55%. Это значительно меньше, чем в 2018 году (70%), но все равно позволяет выиграть гипотетические выборы в первом туре.

Доля тех, кто вообще не собирается голосовать, с 2018 года, напротив, выросла: с 12 до 24%. За Владимира Жириновского готовы отдать свой голос 6% россиян, за Геннадия Зюганова и Алексея Навального — по 2%.

Опрос был проведен 19–26 ноября 2020 года. В нем приняли участие 1607 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов России. Респондентов опрашивали методом личного интервью, приходя к ним домой.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, рейтинг Владимира Путина среди молодежи падает, поскольку его президентский образ изменился. Сперва он воспринимался как бунтарь, восставший против «олигархического» порядка, затем — против глобальной американоцентричной системы. Теперь Путин выглядит не бунтарем, а главным бюрократом страны, защищающий статус-кво и не позволяющий надеяться на перемены. Это, по словам Галямова, претит молодежи, которая настроена нонконформистски.

Ранее стало известно, что рейтинг «Единой России» упал до 29% — это минимум с 2016 года. Среди тех, кто намерен голосовать, за партию власти готовы отдать голос 43% россиян, за ЛДПР — 17%, за КПРФ — 11%, за «Справедливую Россию» — 7%.

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