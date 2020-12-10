«Дом с маяком» устроит показ фильма «Серебряные коньки» и встречу с его создателями

Благотворительный фонд «Дом с маяком» устроит 19 декабря в кинотеатре «Каро Октябрь» на Новом Арбате показ фильма «Серебряные коньки». После сеанса пройдет обсуждение фильма с его создателями: продюсером Петром Ануровым и сценаристом Романом Кантором.

Модератором выступит кинокритик Егор Москвитин, который пишет для «Афиши Daily», «Искусства и кино», «Медузы» и Esquire. В конце дискуссии можно будет поучаствовать в благотворительном аукционе, на котором разыграют уникальные кинолоты (какие именно — секрет).

Встречу можно будет посмотреть и онлайн — для этого нужно купить билеты на платформе Level One. Офлайн-регистрация на предновогодний кинопоказ доступна здесь.

Действие «Серебряных коньков» разворачивается в 1899 году, накануне нового столетия в праздничном Петербурге. Юная аристократка Алиса случайно встречает сына бедного фонарщика Матвея, единственное богатство которого — доставшиеся ему по наследству посеребренные коньки. В российский прокат картина вышла 10 декабря.