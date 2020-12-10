Пушкинский музей запустил бесплатный онлайн-курс по импрессионизму

«Академия Пушкинского» запустила бесплатный онлайн-курс, посвященный импрессионизму. Об этом говорится на сайте Пушкинского музея.

Курс «Импрессионизм. Ракурсы» составили искусствоведы музея — сотрудники отдела искусства Европы и Америки XIX–XX веков. Лекции будут посвящены Эдуарду Мане, Эдгару Дега, Полю Сезанну, американским и итальянским художникам, скульптурам Медардо Россо и Огюсту Родену, а также коллекционерам предметов искусства.

«От зарождения стиля до выдающихся произведений, вошедших в мировую историю искусства, от робких поисков нового до вершины мастерства», — говорится в описании курса.

Обучение продлится с 9 декабря до 11 января (на сайте уже доступна первая лекция). В конце курса слушателей ожидает итоговый тест.