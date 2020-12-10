В Краснодарском крае новогодние уличные гуляния будут пресекать с помощью 7500 казаков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Важно не допустить массовых гуляний. На центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также привлечем более 7500 казаков», — заявил он. А также добавил, что главная задача властей в новогодние праздники — обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе.

Ранее в Краснодарском крае отменили все массовые новогодние и рождественские гуляния с 25 декабря по 13 января. Кафе и рестораны в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать только до полуночи. При этом ожидается, что в регион на праздники приедут около 400 тыс. туристов, из них 350 тыс. — в Сочи. Кондратьев заявил, что будут предусмотрены дополнительные медицинские бригады.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоит ограничить передвижения россиян между регионами и внутри них из‑за пандемии коронавируса. Затем его слова назвали вырванными из контекста: вводить ограничения по передвижению граждан ведомство все-таки не собирается.