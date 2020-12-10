В Петербурге правительство не будет проверять соблюдение коронавирусного режима в церквях. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря Смольного Инну Карпушину и заместителя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное », — сказала Карпушина. Петербургское правительство находится «на связи» с церковью и предоставляет ей возможность самой контролировать соблюдение коронавирусных мер, отметила она.

«Как можно [бары] с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости. <…> К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются», — заявил Ситов. Он подчеркнул, что, в отличие от баров, церковь «не является злостным нарушителем».

Власти Петербурга предписали всем заведениям общепита закрыться с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января ограничить время работы — не принимать посетителей с 19.00 до 6.00.

После этого в Петербурге появилась «Карта сопротивления». На ней указаны бары и кафе, которые отказываются закрываться в новогодние праздники. «Если они (заведения. — Прим. ред.) будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится в описании карты.

8 декабря власти города пообещали привлечь полицию, чтобы закрыть заведения, которые продолжают работу, несмотря на коронавирусные ограничения. Такие заведения назвали «полубандитскими организациями». Обещание было выполнено: в ночь на 9 октября правоохранители провели рейд по барам.