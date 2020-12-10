«Я не знаю, почему я продолжаю делать плохие вещи»: вышел трейлер второго сезона «Дома с прислугой»

Продолжение психологического триллера расскажет о поисках пропавшего ребенка и его загадочной няни. Зрителям предстоит узнать новые тайны героев, которых по-прежнему будут играть Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.

Премьера второго сезона «Дома с прислугой» состоится 15 января на стриминговой платформе Apple TV+. Новые эпизоды поставил Тони Басгэллоп. М.Найт Шьямалан выступил в проекте исполнительным продюсером.

Первый сезон шоу вышел в ноябре 2019 года и рассказывал о супругах, которые переживают смерть своего трехмесячного ребенка. Станислав Зельвенский написал для «Афиши Daily» рецензию после первых трех серий. Также мы разбирали фанатские теории и разговаривали со сценаристом, режиссером и актерами.