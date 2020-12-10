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Билл Гейтс посоветовал пять книг, которые нужно успеть прочитать в 2020 году

Анастасия Цой
Сегодня в 16:08

Билл Гейтс посоветовал пять книг, которые, по его мнению, нужно успеть прочитать в этом году, чтобы осмыслить то, что произошло, или, наоборот, отвлечься от событий последних 11 месяцев.

«В трудные времена — а 2020 год, без сомнения, можно назвать тяжелым — поклонники чтения обращаются к самым разным книгам. Иногда в этом году я хотел углубиться в сложную тему, например, несправедливости, которая стала причиной протестов Black Lives Matter. В других случаях мне нужно было сменить темп, расслабиться в конце дня. В результате я прочел множество книг, многие из которых оказались отличными. Вот пять книг на разные темы, которые я бы порекомендовал к прочтению, пока мы подводим итоги 2020 года», — отметил сооснователь компании Microsoft.

В его список вошли:


  • «The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness» адвоката Мишель Александер об отношении судебной системы США к темнокожим гражданам;
  • «Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World» Дэвида Эпштейна о плюсах разностороннего развития личности;
  • «The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz» Эрика Ларсона о событиях Второй мировой войны в Великобритании;
  • «The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War» Бена Макинтайра о бывшем полковнике КГБ Олеге Гордиевском;
  • «Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine» Бижал Триведи о муковисцидозе.

Первые две книги переведены на русский, другие — нет.

Если книги, которые рекомендует Билл Гейтс, вам не нравятся, то можно прочитать новый скандальный детектив Джоан Роулинг «Дурная кровь» («Афиша Daily» публиковала его фрагмент). А для детей и подростков мы собрали свой интересный список книжных новинок.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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