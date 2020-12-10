Сергей Бурунов и Монеточка в трейлере роуд-муви «Родные» о поездке на Грушинский фестиваль

На ютьюб-канале Sony Pictures вышел трейлер роуд-муви «Родные» с Сергеем Буруновым, Монеточкой и Семеном Трескуновым. Посмотреть его можно по ссылке.

По сюжету отец семейства, которого играет Бурунов, решает воплотить мечту своей жизни и отправляется вместе с родными на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. Семье ничего не остается, кроме как сопровождать его в этом отчаянном путешествии. Конечно же, в пути их ждут приключения и проверка отношений на прочность.

Режиссером картины стал Илья Аксенов. Он поставил фильм по сценарию Алексея Казакова и Жоры Крыжовникова («Горько!»). Последний также выступил продюсером.