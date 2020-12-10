Скриптонит записал саундтрек для сериала Федора Бондарчука «Псих»

После просмотра я понял, что во мне резонируют переживания главного героя. Мне знакомо его желание абстрагироваться от внешнего мира, понятно его чувство отрешенности. Поэтому мне захотелось поработать над треком к этому сериалу.

«С самого окончания съемок мы хотели, чтобы трек для «Психа» записал именно Скриптонит. Это большой художник и глубокий автор. Его звучание ни с чем не спутаешь, и оно удивительным образом синхронизируется с миром нашего проекта.

Большая удача, что в этом понимании мы с Адилем совпали. Мы не ставили никаких рамок: просто дали ему прочитать сценарий и показали первую серию, и затем появился «Чистый», — рассказал Бондарчук.

Сериал «Псих» рассказывает о московском психотерапевте, у которого без вести пропала жена. Он переживает эту травму и кризис среднего возраста, живет с матерью-сексологом, хочет ребенка от суррогатной матери. Рецензию «Афиши Daily» можно прочитать здесь.

Ранее Скриптонит стал самым популярным российским артистом в 2020 году в сервисе Apple Music. Также он вошел в тройку самых прослушиваемых музыкантов в Spotify.