перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Университет Джона Хопкинса выяснил, что его основатель был рабовладельцем 18:58
mos.ru В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову 18:24
КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1» 18:04
Прививку от COVID-19 сделали 150 тыс. россиян. Вакцинацию во всех регионах обещают начать на неделе 17:56
Пушкинский музей запустил бесплатный онлайн-курс по импрессионизму 17:33
Тейлор Свифт собирается выпустить «evermore» — девятый студийный альбом. Он выйдет 11 декабря 17:29
Netflix/YouTube Джордж Клуни пытается предупредить космонавтов о катастрофе на Земле в трейлере «Полночного неба»
Джордж Клуни пытается предупредить космонавтов о катастрофе на Земле в трейлере «Полночного неба» 17:27
В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранцам 17:04
Путин: преследование Ивана Сафронова связано с работой в Роскосмосе. В госкорпорации это отрицают Обновлено в 16:51
Власти Москвы вырубили столетние дубы в Кунцевском районе. А рассказали о сохранении других деревьев 16:38
Скриптонит записал саундтрек для сериала Федора Бондарчука «Псих» 16:36
Билл Гейтс посоветовал пять книг, которые нужно успеть прочитать в 2020 году 16:08
Mikael Kristenson/Unsplash В Петербурге лошадь откусила кусок носа пьяному прохожему. Он хотел (или не хотел) ее поцеловать
В Петербурге лошадь откусила кусок носа пьяному прохожему. Он хотел (или не хотел) ее поцеловать 16:05
Политех проведет поэтический марафон и откроет виртуальный музей в Minecraft к своему 148-летию 16:00
В России предложили создать аналог ЕСПЧ. Путин поддержал идею 15:42
В Краснодарском крае новогодние уличные гуляния будут пресекать с помощью 7500 казаков 15:28
Преподаватель института ФСИН проиграл на ставках миллионы, которые курсанты взяли для него в кредит 15:09
«Википедия» «Церковь — это не бар»: в Петербурге не будут проверять храмы на соблюдение коронавирусных мер
«Церковь — это не бар»: в Петербурге не будут проверять храмы на соблюдение коронавирусных мер 14:52
«Дом с маяком» устроит показ фильма «Серебряные коньки» и встречу с его создателями 14:51
Сергей Бурунов и Монеточка в трейлере роуд-муви «Родные» о поездке на Грушинский фестиваль 14:50
Отключить рекламу

Прививку от COVID-19 сделали 150 тыс. россиян. Вакцинацию во всех регионах обещают начать на неделе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:56

Более 150 тыс. россиян получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга.

По его словам, «это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата».

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, пообещала начать массовую вакцинацию во всех регионах до конца недели. На прошлой неделе чиновница говорила то же самое.

На совещании с представителями регионов Голикова поручила обратить внимание на субъекты России, где сейчас развернуто не более двух пунктов прививания от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве и Подмосковье 5 декабря. Сообщалось, что сперва прививку получат люди из групп риска — учителя, врачи и соцработники.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Назад в будущее
Марти МакФлай и Док снова в кино

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Люди
Татьяна Голикова
Александр Гинзбург
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить