Прививку от COVID-19 сделали 150 тыс. россиян. Вакцинацию во всех регионах обещают начать на неделе

Более 150 тыс. россиян получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга.

По его словам, «это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата».

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, пообещала начать массовую вакцинацию во всех регионах до конца недели. На прошлой неделе чиновница говорила то же самое.

На совещании с представителями регионов Голикова поручила обратить внимание на субъекты России, где сейчас развернуто не более двух пунктов прививания от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве и Подмосковье 5 декабря. Сообщалось, что сперва прививку получат люди из групп риска — учителя, врачи и соцработники.