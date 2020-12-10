В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1737 заражений больше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской области, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 569 126. За последние сутки вылечились 25877 человек, за все время — 2 033 669. За сутки умерли 562 пациента, за все время — 45 280.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 68,9 млн человек, 1,55 млн из них умерли, 44,4 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (15,3 млн). Далее — Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,7 млн).