В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1737 заражений больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской области, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Вологодской областях.