перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хакеры похитили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech 12:06
77.мвд.рф Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские
Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские 12:00
В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса 11:19
Deloitte: россияне собираются потратить на празднование Нового года по 25 тыс. рублей 11:16
Зорро станет женщиной в новом фильме о мстителе в маске от Роберта Родригеса 10:57
Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» уволили за сторис в инстаграме 10:34
thoughtcatalog/Unsplash Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме
Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме 9:51
Беларусь с 20 декабря закроет наземные границы из‑за коронавируса 9:45
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке 8:58
Михаил Ефремов не собирается возвращаться в кино после тюрьмы 3:59
Фиби Бриджерс выпустила клип на песню «Savior Complex». Ту самую, которую любит Билли Айлиш 3:23
Иван Дорн написал музыку для новых серий «Ну, погоди!» 2:52
kinopoiskru/Twitter HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь»
HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь» 2:10
Danone начнет выпускать йогурты из списанных и бракованных продуктов 1:17
Уэсли Снайпс и Кевин Харт сыграют братьев в сериале Netflix «Правдивая история» 0:15
Николас Кейдж станет ведущим документального сериала «История ругательств» Вчера в 23:14
Закон о «наливайках» изменили. Под запретом останутся только маленькие бары в хрущевках и панельках Вчера в 23:06
System 108 System 108 выпустят музыкальный сборник в честь своего пятилетия
System 108 выпустят музыкальный сборник в честь своего пятилетия Вчера в 22:51
Юлия Шахновская покинет пост директора Политехнического музея Вчера в 22:24
Премии за худшее описание секса в литературе в этом году не будет. Люди и так настрадались Вчера в 22:11
Отключить рекламу

В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:19

В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1737 заражений больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской области, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Вологодской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 569 126. За последние сутки вылечились 25877 человек, за все время — 2 033 669. За сутки умерли 562 пациента, за все время — 45 280.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 68,9 млн человек, 1,55 млн из них умерли, 44,4 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (15,3 млн). Далее — Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,7 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Назад в будущее
Марти МакФлай и Док снова в кино
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить