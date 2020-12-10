Джордж Клуни пытается предупредить космонавтов о катастрофе на Земле в трейлере «Полночного неба»

Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Полночное небо» («The Midnight Sky») с Джорджем Клуни в главной роли. Картина выйдет на стриминговом сервисе 23 декабря.

Научно-фантастический фильм основан на романе «Доброе утро, полночь» («Good Morning, Midnight») Лили Брукс-Далтон и рассказывает о пожилом астронавте на арктической исследовательской станции. Пока он находится там, в мире происходит загадочная катастрофа. Герой пытается предупредить об этом экипаж космического корабля, возвращающегося с продолжительной миссии на Юпитере. В это же время он встречает таинственную девочку.