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РАМТ откроет мультимедийную выставку-инсталляцию к 100-летию театра 20:57
Выборы президента в США, Моргенштерн в гостях у Дудя и другие новости дня 20:38 Дайджест
В Италии ввели комендантский час и чрезвычайное положение из‑за COVID-19 20:03
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В России появился проект защиты женщин в барах и ресторанах «Позовите Галю!» 18:11
Liam Truong/Unsplash The Hill: почтовая служба США не доставила в избирательные комиссии более 300 тысяч бюллетеней
The Hill: почтовая служба США не доставила в избирательные комиссии более 300 тысяч бюллетеней 17:24
Лесные нифмы в клипе «Казускомы» на песню «Животный инстинкт» 16:59
В Вашингтоне неизвестные напали с ножом на людей около Белого дома 16:35
«ВКонтакте» тестирует нейросеть для защиты от оскорблений в комментариях 16:30
Националисты попытались провести «Русский марш» в центре Москвы. Десятки человек задержаны 15:41
kanyewest/Twitter Канье Уэст признал поражение на президентских выборах и намекнул на участие в следующих
Канье Уэст признал поражение на президентских выборах и намекнул на участие в следующих 15:33
В США впервые избрали сенатором трансгендерного человека 14:56
Роспотребнадзор спрогнозировал падение заболеваемости COVID-19 до летних показателей к весне 14:24
Самый большой в мире айсберг угрожает экосистемам острова Южная Георгия 14:21
В Москве задержали двух участниц Pussy Riot 13:20
Gage Skidmore/Wikipedia Трамп объявил о победе до окончания подсчета голосов. Он готов оспорить результаты выборов в суде
Трамп объявил о победе до окончания подсчета голосов. Он готов оспорить результаты выборов в суде 13:12
Новозеландская писательница раскритиковала татуировки новой главы МИД. Ее книги сняли с продажи 13:06
В Австралии попугай спас хозяина во время пожара 12:36
«Франция всегда будет Францией»: Charlie Hebdo поместил на обложку обезглавленных танцовщиц кабаре 11:53
В России впервые выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки. Число смертей тоже рекордное 10:59
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Дайджест

Выборы президента в США, Моргенштерн в гостях у Дудя и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:38

В России впервые выявили более 19 тыс. новых случаев коронавируса. Это рекорд за время пандемии. Число смертей тоже максимальное — за день умерли 389 человек.

Запрещенное в России «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Его исполнителем, по всей видимости, стал убитый Абу Дажан Аль-Албани.

После серии терактов во Франции Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру: на его обложке появились обезглавленные танцовщицы кабаре с оголенной грудью. Рисунок подписан фразой «Франция всегда будет Францией».

Канье Уэст набрал более 57 тыс. голосов на президентских выборах в США и признал свое поражение. Рэпер намекнул, что может баллотироваться на пост лидера страны через четыре года. Дональд Трамп тем временем объявил о своей победе еще до окончания подсчета голосов.

В США впервые избрали сенатором трансгендерную женщину Сару Макбрайд. А в Новой Зеландии писательница оскорбила новую главу МИД из племени маори — теперь ее книги снимают с продажи.

Правительство Польши отложило введение запрета на аборты. Это произошло после массовых протестов, в которых приняли участие более 100 тыс. человек.

Националисты попытались провести «Русский марш» в центре Москвы, но им это не удалось. Полицейские задержали более 30 человек.

В Москве во время съемки избили фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова. Журналист снимал витрины обменных пунктов с курсами валют по заданию редакции.

МГУ поднялся на 37-е место в рейтинге университетов THE. В прошлом году он был 189-м.

В России и Украине появился проект защиты женщин от нежелательного внимания в барах и ресторанах. По кодовой фразе «Позовите Галю!» сотрудники заведений покажут девушке запасной выход или вызовут полицию.

Власти Никарагуа эвакуировали 30 тыс. человек из‑за урагана четвертой категории Эта. Он может стать одним из самых разрушительных штормов в Атлантическом бассейне за последние десятилетия.

Моргенштерн стал героем нового выпуска «вДудя». Видео длится 2 часа 47 минут — это рекорд для сольного интервью.

«Казускома» представила клип на недавний сингл «Животный инстинкт». В нем музыканты становятся участниками таинственного ритуала, который устраивают лесные нимфы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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