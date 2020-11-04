Выборы президента в США, Моргенштерн в гостях у Дудя и другие новости дня

В России впервые выявили более 19 тыс. новых случаев коронавируса. Это рекорд за время пандемии. Число смертей тоже максимальное — за день умерли 389 человек.

Запрещенное в России «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Его исполнителем, по всей видимости, стал убитый Абу Дажан Аль-Албани.

После серии терактов во Франции Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру: на его обложке появились обезглавленные танцовщицы кабаре с оголенной грудью. Рисунок подписан фразой «Франция всегда будет Францией».

Канье Уэст набрал более 57 тыс. голосов на президентских выборах в США и признал свое поражение. Рэпер намекнул, что может баллотироваться на пост лидера страны через четыре года. Дональд Трамп тем временем объявил о своей победе еще до окончания подсчета голосов.

В США впервые избрали сенатором трансгендерную женщину Сару Макбрайд. А в Новой Зеландии писательница оскорбила новую главу МИД из племени маори — теперь ее книги снимают с продажи.

Правительство Польши отложило введение запрета на аборты. Это произошло после массовых протестов, в которых приняли участие более 100 тыс. человек.

Националисты попытались провести «Русский марш» в центре Москвы, но им это не удалось. Полицейские задержали более 30 человек.

В Москве во время съемки избили фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова. Журналист снимал витрины обменных пунктов с курсами валют по заданию редакции.

МГУ поднялся на 37-е место в рейтинге университетов THE. В прошлом году он был 189-м.

В России и Украине появился проект защиты женщин от нежелательного внимания в барах и ресторанах. По кодовой фразе «Позовите Галю!» сотрудники заведений покажут девушке запасной выход или вызовут полицию.

Власти Никарагуа эвакуировали 30 тыс. человек из‑за урагана четвертой категории Эта. Он может стать одним из самых разрушительных штормов в Атлантическом бассейне за последние десятилетия.

Моргенштерн стал героем нового выпуска «вДудя». Видео длится 2 часа 47 минут — это рекорд для сольного интервью.

«Казускома» представила клип на недавний сингл «Животный инстинкт». В нем музыканты становятся участниками таинственного ритуала, который устраивают лесные нимфы.