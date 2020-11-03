Моргеншетрн стал новым героем «вДудя». Интервью длится почти 3 часа

Выпуск с Моргенштерном длится 2 часа 47 минут — это новый рекорд для сольного интервью. В интервью он расскзаал, почему не выступает живьем и почему его песня «Cadillac» похожа на «27» Федука.

Также рэпер ответил на вопрос, сотрудничает ли он с государством и зачем он встретился с руководством Башкортостана.

Предыдущее интервью Юрий Дудь взял у певицы Монеточки. Она рассказала о жизни после славы, о том, куда она потратила 18 млн рублей, почему Моргенштерн лучше Оксимирона и как певица снялась в кино, где ее отца играет Сергей Бурунов.