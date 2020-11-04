Власти Никарагуа эвакуировали 30 тысяч человек из‑за урагана «Эта»

Власти Никарагуа эвакуировали около 30 тыс. человек с карибского побережья страны из‑за урагана «Эта», бушующего в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканскую систему по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Урагану присвоили четвертую категорию опасности. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигает 240 километров в час. Метеорологи считают, что «Эта» может сравниться по мощности со знаменитым ураганом «Митч», из‑за которого в 1998 году погибли более 9 тыс. человек.

«Эта» — двадцать восьмой атлантический шторм в этом году. В соседнем с Никарагуа Гондурасе его жертвой уже стала 12-летняя девочка. В Никарагуа о человеческих жертвах не сообщается. Тем не менее, ураган уже нанес существенный урон: порывы ветра вырывали с корнями деревья и срывали крыши с домов в городе Билви. Во многих местах повреждены линии электропередач.

Кроме того, из берегов вышли реки в прибрежной зоне. Власти Никарагуа привлекли к спасению людей в Билви армию. По прогнозам, шторм продолжит буйствовать на территории Центральной Америки в течение недели — он затронет, помимо Гондураса и Никарагуа, Гватемалу, Белиз и Ямайку.