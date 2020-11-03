«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Вене

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене. Об этом сообщила организация Site Intelligence Group, следящая за активностью террористов в соцсетях.

ИГ рассказало о причастности к нападениям в австрийской столице в одном из своих телеграм-каналов. Доказательств этому террористическая организация, впрочем, не предоставила.

Как сообщает Reuters, вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины с подписью Абу Дажан Аль-Албани — он, согласно словам террористов, и совершил теракт 2 ноября. Мужчина был убит австрийской полицией.

Вечером 2 ноября у синагоги в центре Вены началась стрельба. Изначально СМИ сообщали о семи погибших, однако в МВД страны эту информацию не подтвердили. Канцлер страны Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

В австрийском МВД заявляли, что в результате теракта погибли три человека. Власти утверждают, что теракт был спланирован заранее. По словам министра внутренних дел Карла Нехаммера, нападавшие были связаны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России. — Прим. ред.).