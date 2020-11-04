Националисты попытались провести «Русский марш» в центре Москвы. Десятки человек задержаны

Однако сразу выходе из метро участников акции начали задерживать силовики, пишет «МБХ медиа». По данным издания, задержания проводились на главной улице возле метро, а также в переулках и арках. В автозаки попали даже люди без символики и плакатов.

В Москве националисты собирались встретиться у станции метро «Цветной бульвар» и пройти шествием к приемной ФСИН на Садовой-Сухаревской улице. Там они планировали возложить цветы в память о неонацисте Максиме Марцинкевиче (Тесаке), умершем в СИЗО.

По информации «ОВД-инфо», задержан как минимум 31 человек; представитель лево-националистической Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев приводит цифру в 40 задержанных. По его словам, с ним автозаке находятся 16 человек.

«На улице стоит еще два автобуса, куда помещают задержанных. Всего, насколько мне известно, сейчас задержано около 40 человек. Наш автобус окружен сотрудниками полиции. Есть информация, что силовики даже бегали за людьми по дворам. Мы сидим в автозаке. Никто нам ничего не объясняет», — сказал Зайцев.

Задержанных повезли в отделы ОВД по районам Красносельский и Басманный.

С 2009 года «Русский марш» традиционно проходил в Люблино, но в этом году московская мэрия отказалась его согласовать, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. Тогда националисты решили изменить формат акции — встретиться на Цветном бульваре и возложить цветы у приемной ФСИН.