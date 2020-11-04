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Правительство Польши отложило введение запрета на аборты после массовых протестов

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:11

Правительство Польши отложило введение запрета на аборты на неопределенный срок, сообщил The Guardian.

Это случилось после беспрецедентных массовых протестов в стране — на улицы Варшавы вышли более 100 тыс. человек. Документ о запрете на прерывание беременности по медицинским показаниям должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, и он не вступил в силу.

«Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации», — прокомментировал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Конституционный суд Польши принял решение запретить аборты по медицинским показаниям 23 октября. По мнению суда, прерывание беременности противоречит положению Конституции о защите жизни каждого человека.

После массовых протестов в Польше и бурной дискуссии в европейском обществе, касающейся этого решения, министр гендерного равенства Швеции Оса Линдхаген предложила разрешить польским женщинам проводить бесплатные аборты на территории Швеции.

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