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Трамп объявил о победе до окончания подсчета голосов. Он готов оспорить результаты выборов в суде

Семён Гудошников
Сегодня в 13:12

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами и сторонниками в Белом Доме. Он констатировал, что победил в Огайо, Техасе и Флориде. Однако, по его словам, он также выиграл в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, хотя там подсчет голосов еще не закончен.

Президент обвинил своего соперника Джо Байдена в мошенничестве и заявил, что голоса искусственно перестали считать, чтобы не допустить признания его победы. «Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили», — сказал он.

Трамп выразил готовность оспорить в Верховном суде результаты выборов, если подсчеты оставшихся голосов отдадут победу Байдену.

В свою очередь, штаб кандидата от демократов обвинил Трампа в том, что он пытается помешать обработке бюллетеней. Там отметили, что готовы добиваться в суде надлежащего подсчета голосов.

Заявление президента об искусственной остановке подсчета бюллетеней представители Байдена назвали возмутительным и ошибочным. «Оно возмутительно, поскольку это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — отметили они.

По данным Bloomberg, на данный момент Байден получает 238 голосов выборщиков, в то время как Трамп — 213. Для победы необходимо заручиться более, чем 270 голосами.

В одном из наиболее важных штатов для подведения итогов выборов — Пенсильвании (20 выборщиков) — подсчет голосов может затянуться до конца недели. Как сообщил губернатор штата Том Вульф, им предстоит обработать еще более миллиона бюллетеней, поступивших по почте.

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