В США впервые избрали сенатором трансгендерного человека

В американском штате Делавэр на выборах в Сенат победила трансгендерная женщина Сара Макбрайд — это первый подобный случай в истории США, сообщил Variety.
Макбрайд известна как ЛГБТ-активистка: она на протяжении многих лет выступает за равные права для всех жителей Делавэра. В своем благодарственном обращении Макбрайд поблагодарила волонтеров, работавших над ее избирательной кампанией.
«Я тронута поддержкой соседей и готова работать каждый день, чтобы изменить жизнь всех жителей первого сенатского округа. Надеюсь, что сегодняшний день покажет ЛГБТК-детям, что наша демократия достаточно велика и для них тоже», — сказала политик.
Макбрайд представляет Демократическую партию США. Ее конкурентом на выборах был республиканец Стив Вашингтон. Ранее Макбрайд была стажером в администрации Барака Обамы, а затем работала пресс-секретарем фонда Human Right Сampaign.