В США впервые избрали сенатором трансгендерного человека

В американском штате Делавэр на выборах в Сенат победила трансгендерная женщина Сара Макбрайд — это первый подобный случай в истории США, сообщил Variety.

Макбрайд известна как ЛГБТ-активистка: она на протяжении многих лет выступает за равные права для всех жителей Делавэра. В своем благодарственном обращении Макбрайд поблагодарила волонтеров, работавших над ее избирательной кампанией.