Новозеландская писательница раскритиковала татуировки главы МИД. Ее книги сняли с продажи

Книги новозеландской писательницы Оливии Пирсон сняли с продажи в онлайн-магазине после того, как она раскритиковала традиционные татуировки народа маори — коренного населения Новой Зеландии. Об этом сообщил Би-би-си.

Пирсон написала в твиттере, что татуировки на лице нового министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты «уродливые и нецивилизованные». Пост писательницы вызвал гнев пользователей соцсетей.

«Правда? Лицо нового министра иностранных дел Новой Зеландии? Татуировки на лице — это не совсем отшлифованная цивилизованная презентация для иностранного дипломата в XXI веке», — написала Пирсон.

В ответ на это известный новозеландский онлайн-ритейлер Mighty Ape удалил книгу писательницы из каталога своего магазина и заявил, что «больше не будет делать ее доступной». Это, впрочем, не заставило Пирсон отказаться от своей позиции: в интервью изданию Stuff она заявила, что тату на лице уродливы на «любом человеке, белом, коричневом или черном».

Недавно пост министра иностранных дел Новой Зеландии впервые заняла женщина. Ей стала Наная Махута, представительница коренного населения страны — маори. Четыре года назад политик сделала традиционную для маори татуировку на подбородке, став первой женщиной в парламенте с подобным рисунком.

Такие татуировки называются моко, они считаются священными и отражают связь человека из племени маори с его семьей и культурной идентичностью. Традиция моко начала вымирать в середине XIX века из‑за того, что колонизаторы архипелага считали тату неприятными. Однако в конце XX века маори стали возрождать традицию.