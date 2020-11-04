Фотокорреспондента «Коммерсанта» избили во время съемки в Москве

Фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова избили во время съемки в Москве. Об этом сообщил «Коммерсант».

Журналист снимал витрины обменных пунктов с курсами валют на Кутузовском проспекте по заданию редакции. Во время этого на него напали несколько человек, на двоих из них была форма ЧОПа. Они требовали от Жданова показать фотографии. Когда он отказался, его начали избивать.

«Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», — рассказал Жданов. Его вынудили стереть снимки с флешки, а после неизвестные попытались отобрать у корреспондента аппаратуру. Анатолию Жданову удалось вырваться и перебежать через Кутузовский проспект.

Нападавшие за ним не последовали, и журналисту даже удалось снять своих обидчиков на камеру. После Жданов вызвал полицию и скорую. Медики зафиксировали у фоторепортера ушибы мягких тканей и рваную рану лица.

Полиция, по словам издания, «рассматривает возможность возбуждения уголовного дела». Как отмечает «Коммерсант», действия злоумышленников попадают под статью о побоях и статью о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.