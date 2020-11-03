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МГУ поднялся на 37-е место в рейтинге университетов THE

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:21

МГУ им. М.В.Ломоносова занял 37-ю позицию в рейтинге Times Higher Education (THE). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе МГУ.

В основу методологии World Reputation Rankings лег закрытый опрос известных во всем мире специалистов, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества. Первое место занял Гарвардский университет, второе — Массачусетский технологический институт, третье — Стэнфордский университет.

«Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в топ-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед», — заявил ректор Московского университета Виктор Садовничий.

В прошлом году в списке World University Ranking МГУ поднялся на 10 позиций, заняв 189-е место. Всего в рейтинг THE попали 39 российских университетов (в 2019 году их было 35).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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