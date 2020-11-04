«Франция всегда будет Францией»: Charlie Hebdo поместил на обложку обезглавленных танцовщиц кабаре

Обложка стала реакцией на серию терактов, которые произошли после повторной публикации в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.

Французский журнал Charlie Hebdo изобразил на обложке нового номера обезглавленных танцовщиц кабаре с оголенной грудью. Карикатура подписана фразой «Франция всегда будет Францией».

В середине октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показывал карикатуры на Мухаммеда ученикам.

Позже, в конце месяца, 21-летний мигрант из Туниса, вооруженный ножом, напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, одна из прихожанок была обезглавлена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя «исламистским терактом», «мракобесием и насилием» и заявил о необходимости бороться с исламизмом. Это вызвало негативную реакцию некоторых мусульман, в том числе в России.

Чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo. На одной из них журнал представлен в образе змеи с надписью «исламофобия», которая шипит на Коран. На второй — Charlie Hebdo пожимает руку террористу. Пост с карикатурами удалила из инстаграма администрация соцсети, в «ВКонтакте» аналогичный пост остался.