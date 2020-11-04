Канье Уэст признал поражение на президентских выборах и намекнул на участие в следующих

Рэпер Канье Уэст набрал чуть более 57 тыс. голосов на президентских выборах в США и признал свое поражение. Об этом сообщил Daily Mail.
Следом за этим музыкант намекнул в твиттере на то, что через четыре года может снова баллотироваться на пост президента. Рэпер разместил в соцсети собственное фото на фоне карты США с подписью «KANYE 2024».
Ранее артист рассказывал в твиттере, как принял участие в выборах. Уэст признался, что голосовал впервые — и за того, кому действительно доверяет, отметил рэпер. Чтобы отдать голос самому себе, Уэсту пришлось вписать свое имя в бюллетень — в штате Вайоминг, где голосовал музыкант, он не попал в основной список участников выборов.
Как сообщает Associated Press, Канье Уэст попал в число официальных кандидатов на выборах президента в 12 штатах. Больше всего голосов, по данным агентства, он набрал в штате Теннесси — там за него проголосовали более 10 тыс. человек.