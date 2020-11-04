Канье Уэст признал поражение на президентских выборах и намекнул на участие в следующих

Рэпер Канье Уэст набрал чуть более 57 тыс. голосов на президентских выборах в США и признал свое поражение. Об этом сообщил Daily Mail.

Следом за этим музыкант намекнул в твиттере на то, что через четыре года может снова баллотироваться на пост президента. Рэпер разместил в соцсети собственное фото на фоне карты США с подписью «KANYE 2024».