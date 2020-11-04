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В России впервые выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки. Число смертей тоже рекордное

Семён Гудошников
Сегодня в 10:59

В России за сутки выявили 19 768 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимальное значение за время пандемии.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях.

Число смертей тоже рекордное — 389 за последние 24 часа. С начала эпидемии скончались 29 217 пациентов. Выздоровели за сутки 15 567 человек, за весь период — 1 266 931. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в России до 1 693 454. Количество активных случаев на данный момент — 397 306.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 47,4 млн человек, свыше 1,2 млн из них умерли, более 31,6 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,2 млн), на втором — Индия (8,3 млн), на третьем — Бразилия (5,5 млн).

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