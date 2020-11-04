В России впервые выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки. Число смертей тоже рекордное

В России за сутки выявили 19 768 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимальное значение за время пандемии.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях.