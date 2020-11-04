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В России появился проект защиты женщин в барах и ресторанах «Позовите Галю!»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:11

В России и Украине появился проект защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах и кафе «Позовите Галю!». Он создан для того, чтобы каждая девушка могла получить помощь в случае домогательств или другой угрозы.

К проекту уже присоединились более 25 заведений из Москвы, Петербурга, Красноярска, Киева, Воронежа, Волгодонска, Екатеринбурга и Сибая. Среди них — столичные рестораны Lavande, «Мяса! Вина» и «BrisketBBQ», кальянная «Мята Lounge», бар «Metropoliten Gourmet», отель MetaMoskva, магазины Bongo-Bong, йога-кафе Holi и рюмочная «Свобода».

Чтобы сообщить об угрозе или домогательствах, не обязательно быть клиентом одного из этих заведений. Достаточно дойти до одного из мест, помеченных специальным значком, и сказать сотрудникам фразу «Позовите Галю!». Услышав код, работники придут на помощь: покажут запасной выход из помещения или вызовут полицию.

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