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Дайджест

День выборов президента США, карикатура на Charlie Hebdo и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:48

В России за сутки выявили 18 648 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 673 686.

В ВОЗ сообщили, что мир переживает критический этап пандемии. Представительница организации в России Мелита Вуйнович заявила, что заболеваемость ускоряется, хотя число смертей от коронавируса и остается стабильным в последнее время.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что во время теракта в Вене погибли четыре человека. Вечером 2 ноября в городе произошла стрельба рядом с синагогой.

Рэпер Lil Pump пришел поддержать Дональда Трампа в день выборов. Кандидат в президенты назвал его «Маленьким сутенером» (Little Pimp). Мы тем временем собрали для вас обложки мировых изданий, посвященные выборам в США.

Сопредседатель профсоюза курьеров Саид Шамхалов сообщил, что после встречи с руководством Mail.ru его избили полицейские. Они требовали, чтобы он отказался от профсоюзной деятельности.

Сотрудникам спецслужб разрешат иметь второе гражданство. Принятый Госдумой законопроект с поправками передали в Совет Федерации.

Роскомнадзор обязал сайты «ЯПлакал» и «Пикабу» передавать данные пользователей силовикам. Ресурсы будут предоставлять любые сообщения, изображения, аудио и видео.

Родственники заразившихся коронавирусом пожаловались на условия в томской больнице. Сын 70-летней женщины рассказал, что в медучреждении на нее почти сутки никто не обращал внимания.

Чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo. В российском издании назвали публикацию «достойным ответом западным псевдожурналистам».

В США к 25 годам приговорили мужчину, сжигавшего церкви. Так он продвигал свою блэк-метал-группу.

Жители России назвали объединяющие народ книги, фильмы, песни и блюда. Они выбрали «Войну и мир», «Иронию судьбы» и оливье.

Вышел трейлер фильма «Рыцари справедливости» датского режиссера Андерса Томаса Йенсена. Главную роль в картине сыграл Мадс Миккельсен.

Канье Уэст пообещал избавить США от бездомности и голода, если победит на президентских выборах. Несмотря на низкий рейтинг, он не снимает свою кандидатуру.

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