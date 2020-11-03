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Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:43

Чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на французский журнал Charlie Hebdo. Они появились в инстаграме издания.

На первом рисунке изображена змея, на которой написано название журнала и «исламофобия». Она шипит на Коран, пока ее душит человеческая рука. На втором рисунке показан Charlie Hebdo, пожимающий руку боевику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» («ИГ»). Образ французского журнала сопровождается надписями «фейки», «провокации» и «сплетни».

Представители газеты заявили, что карикатуры Charlie Hebdo «не имеют ничего общего» со свободой слова и оскорбляют чувства мусульман по всему миру. Они назвали публикацию «достойным ответом западным псевдожурналистам».

«Мы, чеченские журналисты, как истинные мусульмане, как патриоты своей страны не собираемся мириться с дикостью под названием «свобода слова» в исполнении французского журнала», — говорится в посте.

В «Вестях республики» подчеркнули, что их карикатура показывает, как должна выглядеть сатира «в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ» на самом деле. Издание добавило, что его журналисты «никогда не опустятся до низкого уровня оскорбления духовных ценностей других конфессий и этносов».

В октябре во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Когда полиция пыталась его задержать, он угрожал длинным кухонным ножом и выкрикивал исламистские лозунги. В результате его застрелили.

В начале сентября издание Charlie Hebdo снова опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего в редакцию начали поступать угрозы.

7 января 2015 года в редакцию франуцузского журнала ворвались вооруженные исламские боевики, в результате чего были убиты 12 человек и ранены 11 человек. Теракт был совершен из‑за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.

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