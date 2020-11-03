Мадс Миккельсен в трейлере фильма «Рыцари справедливости»

Вышел трейлер фильма «Рыцари справедливости» датского режиссера Андерса Томаса Йенсена. Главную роль в картине сыграл Мадс Миккельсен.

По сюжету жена главного героя погибает в железнодорожной катастрофе. Окружающим кажется, что это просто несчастный случай, однако один из пассажиров того самого поезда — математик-любитель — вместе с коллегами уверен, что это было тщательно спланированное преступление.

Герой объединяется с ними, чтобы узнать, что произошло на самом деле.