Мадс Миккельсен в трейлере фильма «Рыцари справедливости»

Вышел трейлер фильма «Рыцари справедливости» датского режиссера Андерса Томаса Йенсена. Главную роль в картине сыграл Мадс Миккельсен.
По сюжету жена главного героя погибает в железнодорожной катастрофе. Окружающим кажется, что это просто несчастный случай, однако один из пассажиров того самого поезда — математик-любитель — вместе с коллегами уверен, что это было тщательно спланированное преступление.
Герой объединяется с ними, чтобы узнать, что произошло на самом деле.
Вместе с Миккельсеном в фильме снялись Николас Бро («Убийство», «Адамовы яблоки»), Николай Ли Кос («Идиоты», «Братья»), Роланд Мюллер («Мотылек», «Вальгалла: Рагнарек»), Ларс Брюгманн («Торжество», «Правительство») и другие.
«Рыцари справедливости» станут пятой совместной работой Миккельсена и Йенсена. Актер снимался в знаменитых черных комедиях режиссера: «Мерцающих огнях», «Зеленых мясниках», «Адамовых яблоках» и «Мужчинах и курах».