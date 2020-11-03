В США к 25 годам приговорили мужчину, сжигавшего церкви. Так он продвигал свою блэк-метал-группу

В США приговорили к 25 годам музыканта Холдена Мэттьюса за сжигание церквей. Об этом сообщает The Rolling Stone со ссылкой на судебные документы.

От рук Мэттьюса пострадали три афроамериканские церкви в штате Луизиана, на которые он совершал атаки в период с 26 марта по 4 апреля. Он заявил, что таким образом хотел повысить популярность его блэк-метал-группы.

Судья заключил, что поджог зданий не имел расистского подтекста, но напомнил о временах борьбы за гражданские права в США, когда сторонники превосходства белых жгли церкви темнокожего населения страны.

Три церкви сгорели дотла по вине осужденного, но от пожара никто не пострадал, потому что 23-летний мужчина действовал ночью. На суде Мэттьюс, состоящий в группе Vodka Vultures, заявил, что на поджог зданий его вдохновили атаки на церкви в 1990-х, которые проводили поклонники блэк-метала в Норвегии.

18 июля в городе Нант, на западе Франции, загорелся собор Святых Петра и Павла. Его строительство началось в 1434 году и продолжалось 457 лет. В здании полностью сгорел большой старинный орган. Позже в поджоге признался один из волонтеров, 39-летний выходец из Руанды.