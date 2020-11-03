В России за сутки выявили 18 648 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 391 заразившегося больше, чем было зафиксировано днем ранее.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской областях, Красноярском крае, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Республике Бурятия.