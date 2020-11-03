Сопредседатель профсоюза курьеров заявил об избиении полицией после встречи с руководством Mail.ru

Сопредседатель профсоюза «Курьер» Саид Шахмалов сообщил на ютьюб-канале объединения, что после встречи с руководством Mail.ru 30 октября его избили полицейские.

При задержании Шахмалов снял ролик, на котором видно, что его отводят в автозак «для проверки личности». По словам мужчины, после этого туда зашли четверо-пятеро человек в штатском, отняли у него телефон, «закрутили ему руки» и потребовали обещания, что он не будет заниматься профсоюзной деятельностью. А когда Шахмалов отказался, они затянули ему капюшон и «начали душить», «бить по голове, по ребрам, по почкам».

После этого, по словам сопредседателя, полицейские стали угрожать «сделать его жизнь невыносимой», а также говорили, что «он создает им проблемы в САО, им звонят из какого‑то управления». Шамхалову и его коллегам посоветовали «собраться на Красной площади, у Дома правительства, а не в САО».

Затем его привезли в Хорошевское ОВД, где составили протокол об участии в несогласованной акции. Также ему выдали уведомление о составлении протокола об организации акции.

30 октября курьеры Delivery Club устроили забастовку возле офиса Mail.ru на Ленинградском шоссе в Москве. Они требовали отменить систему штрафов за непринятые заказы из чужих зон работы. В компании пообещали пересмотреть систему штрафов, но отменять ее отказались.