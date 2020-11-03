«Борьба между цивилизацией и варварством»: канцлер Австрии высказался о теракте в Вене

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что во время теракта в Вене погибли четыре человека. Он заявил, что активизирует борьбу с радикальным исламизмом.

Трансляция выступления политика велась на его странице в фейсбуке. По словам Курца, четверо погибших во время теракта вечером 2 ноября — пожилой мужчина, женщина преклонного возраста, прохожий средних лет и официантка. Курц отметил, что радикальный исламизм «хочет не только причинить боль и страдания, но и разделить общество».

«Мы часто представляем себе Австрию как островок спокойствия, откуда насилие и террор видны только в репортажах из‑за границы. Грустная правда в том, что мы живем в сравнительно безопасной стране, но в мире, который никак нельзя назвать безопасным», — заявил канцлер.

Канцлер подчеркнул, что нападение, произошедшее в Вене, олицетворяет «не борьбу христиан с мусульманами или борьбу с мигрантами», а «борьбу между цивилизацией и варварством». Политик выразил благодарность полицейским и спасателям, а также гражданам Австрии и международному сообществу за солидарность. В стране объявили трехдневный траур по погибшим.

Стрельба у синагоги в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Изначально СМИ сообщали о семи погибших, однако в МВД страны эту информацию не подтвердили. Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

В австрийском МВД заявляли, что в результате теракта погибли три человека. Власти утверждают, что теракт был спланирован заранее. По словам министра внутренних дел Карла Нехаммера, нападавшие были связаны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России. — Прим. ред.).