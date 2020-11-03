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Канье Уэст пообещал побороть бездомность и голод в случае победы на выборах

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:13

Рэпер Канье Уэст пообещал, что избавить США от бездомности и голода, если победит на президентских выборах. Об этом он написал в твиттере.

Артист заявил в серии постов, что у людей как у вида есть способность справиться с проблемой недостатка еды и крова. По его словам, некоторые получают слишком много, пока у других нет ничего.

«Я слышал, как люди называют кого‑то крутым, а кого‑то не крутым. Люди и есть крутые. Человек никогда не создавал ничего настолько же замечательного, как другой человек. Но мы зачастую ценим создаваемые нами объекты больше, чем саму жизнь», — написал Уэст.

Музыкант отметил, что люди рассказывают ему свои истории о том, как раньше были бездомными и напомнил, что в США есть те, кому приходится ночевать на парковке.

Несмотря на низкую популярность в президентской гонке, Канье Уэст решил не снимать свою кандидатуру. Как отмечает Forbes, рэпер не сможет победить чисто математически, поскольку слишком поздно начал кампанию и его зарегистрировали в качестве кандидата лишь в нескольких штатах. В других штатах избирателям придется вписывать имя Канье в бюллетень вручную, если они захотят проголосовать за него.

Рэпер подал свою кандидатуру в июле. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а президентскую администрацию он пообещал построить по модели Ваканды — вымышленной страны из комиксов Marvel.

В октябре Уэст выпустил песню «Nah Nah Nah», в которой поет о том, что ему некогда отвечать на сообщения, потому что он занят предвыборной кампанией. Он сравнил себя с Оби-Ваном Кеноби, о котором думают, что он устал, хотя рэпер настаивает на обратном.

Немногим ранее он запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, на котором выложил агитационный ролик. На видео он призывает американцев возродить приверженность к вере (включая молитву), обрести видение и действовать, руководствуясь верой.

Выборы в США проходят 3 ноября. На них также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

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