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ВОЗ: мир переживает критический этап пандемии. Ситуация будет тяжелой в ближайшие несколько месяцев

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:44

На данный момент мир переживает критический этап пандемии, ситуация будет тяжелой в следующие несколько месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.

Она заявила, что «в глобальном срезе» мир, особенно Северное полушарие, находится в затруднительном положении: заболеваемость ускоряется, хотя число смертей от коронавируса и остается стабильным в последнее время.

Вуйнович объяснила, что летом заболеваемость снизилась из‑за строгого карантина, «но вирус никуда не ушел» и, «когда карантин заканчивается, вирус возвращается». По ее словам, текущая ситуация — это продолжение первой волны.

Представительница ВОЗ уточнила, что до конца 2021 года организация должна распространить в мире до 2 млрд доз вакцины в рамках механизма COVAX. Она заявила, что средства спасения жизни будут эффективны, только если станут доступны «для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах».

Вуйнович отметила, что к новым вспышкам коронавируса приводят потеря бдительности и расслабленность вкупе с отсутствием дезинфекции. Она напомнила, что человечество побеждало многие болезни с гораздо меньшими ресурсами, чем сегодня.

«Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу. Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал», — подытожила Вуйнович.

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