Роскомнадзор обязал сайты «ЯПлакалъ» и «Пикабу» передавать данные пользователей силовикам

Развлекательные порталы «ЯПлакалъ» и «Пикабу» попали в реестр организаторов распространения информации, участники которого обязаны хранить и предоставлять силовикам данные о пользователях. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Порталы внесены в реестр со стороны ФСБ и Роскомнадзора, уточняет «Роскомсвобода». Оба сайта попали в список 30 октября. Ознакомиться с страницами порталов в реесте можно здесь и здесь.

Согласно российскому законодательству, участник реестра ОРИ должен хранить на территории России данные о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. В частности, в рамках закона «О противодействии терроризму», к такой информации относятся: прием и отправка любых сообщений, вся текстовая, голосовая и другая информация, изображения, аудио, видео.

По запросам сотрудников спецслужб, участник реестра обязан предоставлять такую информацию.