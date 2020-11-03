Роскомнадзор обязал сайты «ЯПлакалъ» и «Пикабу» передавать данные пользователей силовикам

Развлекательные порталы «ЯПлакалъ» и «Пикабу» попали в реестр организаторов распространения информации, участники которого обязаны хранить и предоставлять силовикам данные о пользователях. На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Порталы внесены в реестр со стороны ФСБ и Роскомнадзора, уточняет «Роскомсвобода». Оба сайта попали в список 30 октября. Ознакомиться с страницами порталов в реесте можно здесь и здесь.
Согласно российскому законодательству, участник реестра ОРИ должен хранить на территории России данные о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. В частности, в рамках закона «О противодействии терроризму», к такой информации относятся: прием и отправка любых сообщений, вся текстовая, голосовая и другая информация, изображения, аудио, видео.
По запросам сотрудников спецслужб, участник реестра обязан предоставлять такую информацию.
На данный момент в реестре находятся 263 сайта. По данным Alexa Internet, «Пикабу» занимает по популярности в рунете 24-е место, а «ЯПлакалъ» — 29-е.
В апреле «Пикабу» составил отчет о прозрачности, в котором рассказал о том, как ведется работа с государственными органами. В документе говорилось, что чаще всего запросы поступали от Роскомнадзора (требования блокировать тот или иной контент) и МВД (запрос информации о пользователях).