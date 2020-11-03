Байден на коляске и Трамп на руинах Америки: выборы президента США на обложках иностранных изданий

В США 3 ноября проходят выборы президента. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп соперничает с демократом Джо Байденом. Симпатии американских общественных и культурных деятелей на стороне Байдена, хотя есть и исключения. За ходом выборов следят СМИ по всему миру, часто американская президентская гонка появляется на обложках газет и журналов. «Афиша Daily» собрала лучшие из них.

Обложку специального выпуска журнала Time за авторством уличного художника Шепарда Фейри украшает рисунок девушки азиатского происхождения с банданой на лице. «Голосуй», — призывает единственная надпись.

«Почему должен победить Байден», — написано на обложке британского журнала The Economist. Ответ на этот вопрос зашифрован в самом рисунке — внимание на правую часть американского флага.

«Что заставляет баллотироваться Джо» — это надпись на февральской обложке Time, посвященной президентским выборам. На фотографии — Джо Байден, горделиво смотрящий в камеру.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп изображен на обложке немецкого издания Der Spiegel сидящим в похожей позе, только со скрепленными в замок руками. Трамп устроился на троне, а за его спиной — Америка, лежащая в руинах. Что, вероятно, намекает на не самый лучший исход его второго президентского срока. Материал в издании предлагает подумать о наследии нынешнего президента. «Америка Трампа. Что после него останется, даже если он должен уйти», — написано на кавере.

«Великая расплата», — гласит заголовок на обложке британского издания New Statesman. На ней виден профиль Дональда Трампа.

Своеобразным ответом может послужить обложка The New York Times, где также красуется профиль президента, только в другой цветовой гамме. На этом рисунке белый преобладает над красным, а контуры лица Трампа окрашены в цвета и символику американского флага. «Что бы ни произошло во вторник, президентство Дональда Трампа изменило республиканскую партию», — говорит заголовок.

Кавер журнала New Yorker получился весьма нейтральным. На нем изображен флаг США в искаженной перспективе, и нет отсылок ни к одному кандидату.

То же самое можно сказать об издании New York, обложка которого представляет собой двенадцать значков с надписью «I voted» («Я проголосовал»).

Журнал The Week, выходящий в США и Великобритании, наоборот, выразил свою позицию предельно четко. На обложке изображен дядюшка Сэм, символ американской нации, стоящий на перекрестке. Поворот направо — «Снова Трамп», налево — «Больше никакого Трампа». «На перекрестке. Во время самой большой явки в XXI веке Америка выбирает между Байденом и вторым сроком Трампа», — гласит заголовок.

«Новый беспорядок. Как Трамп изменил отношения между США и Китаем», — написано на обложке японского Nikkei Asia.

«Новый президент?» — иронически задается вопросом британский еженедельник The Spectator. И выносит на первую полосу карикатуру на Джо Байдена в инвалидной коляске. Намек, очевидно, на преклонный возраст политика.

«Остановите это», — недвусмысленно пишет американский журнал Mother Jones. На обложке — портрет Трампа. Рот президента затыкают значки с надписью «Я проголосовал (а)».

«Большая перезагрузка», — говорится в выпуске Time, вышедшем 2 ноября, за день до выборов.