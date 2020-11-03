Lil Pump пришел поддержать Трампа в день выборов. Тот назвал его «Маленьким сутенером»

Американский рэпер Lil Pump, поддержавший Дональда Трампа, выступил с речью в день выборов. Нынешний президент США и кандидат от партии республиканцев перепутал его имя, назвав рэпера «Маленьким сутенером» (Lil Pimp).
Впоследствии Трамп осознал ошибку и во второй раз произнес псевдоним музыканта правильно. Рэпер вышел на сцену и рассказал, почему поддерживает именно Трампа.
«Я пришел сюда сказать: господин президент, я ценю все, что вы сделали для страны. Вы вернули солдат домой, это правильно. MAGA-2020, не забывайте об этом. И ни в коем случае не голосуйте за Сонного Джо (прозвище кандидата от демократов Джо Байдена. — Прим. ред.)», — сказал Lil Pump.
Lil Pump — один из немногочисленных артистов, поддержавших Трампа. Большинство из них открыто поддерживают его оппонента Джо Байдена. Например, Эминем разрешил использовать один из главных своих хитов — песню «Lose Yourself» — во время президентской компании демократа.
Выборы в США проходят 3 ноября. На них также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.
Власти страны не ожидают беспорядков в ходе выборов, однако магазины и предприятия пытаются заранее защитить себя от акций протеста. Посмотреть, как выглядят города США в ожидании выборов, можно здесь.