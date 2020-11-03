Россияне назвали объединяющие народ книги, фильмы, песни и блюда

ВЦИОМ ко Дню народного единства провел опрос, в котором выяснил, что именно объединяет россиян. Об этом пишет РИА «Новости».

Книгой, объединяющей российский народ, большинство опрошенных назвали «Войну и мир» Льва Толстого. Также в список попали произведения Александра Пушкина, в частности, «Евгений Онегин», «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а также Конституция России.

Литературным героем, наиболее верно отражающим черты характера российского человека, респонденты посчитали Илью Обломова. Многие называли Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Ивана-дурака из народной сказки, Павла Корчагина из романа «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова из той же «Войны и мира».

Среди объединяющих фильмов лидером стала «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. Кроме нее, респонденты отметили «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая и картину «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Главным музыкальным произведением, которое объединяет народ, респонденты сочли гимн России. На второй строчке — «День Победы», а на третьей — «Катюша». За ними идут «Священная война» и творчество Олега Газманова.

Говоря о важнейших исторических событиях, 69% опрошенных назвали победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, россияне отметили Великую Октябрьскую революцию и дату распада СССР. Для 6% важнейшим событием стало присоединение Крыма.

Среди блюд большинство проголосовало за оливье. Также в топ попали селедка под шубой, пельмени и борщ.

Недавно россияне назвали самые нелюбимые в детстве блюда. Рейтинг возглавила манная каша с комочками, которой чаще всего кормили в детском саду.