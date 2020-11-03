«Мама спала под кроватью на полу»: родственники больных коронавирусом рассказали о лечении в Томске

Сын 70-летней женщины, заболевшей коронавирусом, рассказал о лечении в медсанчасти № 2 города Томска. Его рассказ опубликовало «ТВ2».

Женщину привезли в больницу 1 ноября. У нее была высокая температура, а диагностика показала двустороннюю пневмонию. При этом первые 20 часов она сидела в больничном коридоре и ждала медицинской помощи.

«Моя мать, заслуженный человек, вырастившая в одиночку двух сыновей, бабушка четырех внучек, спала под кроватью на полу. Дозвониться куда‑то по горячим линиям невозможно. Если дозваниваешься, то просто говорят, что ничем не могут помочь», — рассказал Евгений.

Маму Ирины также привезли в больницу 1 ноября. Анализы и компьютерную томографию семья делала до этого за свой счет. Условия женщина назвала «дико некомфортными». Родственники хотели передать больной одеяло или плед, так как в больнице их не хватало, однако вещи не приняли, потому что по правилам передачи возможны только с 16.00 до 19.00.

Врача женщине назначили только на следующий день: «Старики часто терпят до последнего, надеются вылечиться дома. Но в той же медсанчасти сразу лечение не назначили, и не совсем понятно почему. Потому что привезли человека, он задыхается, логично, что ему сразу дадут кислород или поставят укол. Но нет. Лечение назначили только на следующий день».

Ранее стало известно, что больница в Томске предложила пациентке с коронавирусом «сидячую госпитализацию». Появилось видео, на котором больные лежат в коридорах, потому что в палатах не хватает мест. После публикаций в СМИ в областном департаменте здравоохранения заявили об увеличении числа коек.