Сотрудникам спецслужб разрешат иметь второе гражданство

Госдума приняла поправки к законам о Службе внешней разведки и ФСБ, которые разрешают сотрудникам российских спецслужб иметь иностранное гражданство, пишут «Ведомости». Законопроект передан в Совет Федерации.

По данным издания, документ запрещает военнослужащим, федеральным гражданским служащим, работникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ, только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности». Это снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников спецслужб.

Действующая версия закона до сих пор запрещала сотрудникам разведки иметь паспорт другой страны, вид на жительство им разрешался. Работникам службы безопасности при этом запрещалось иметь и второе гражданство, и ВНЖ. Эти документы могли стать основанием для увольнения. Новый законопроект разрешает сотрудникам СВР и ФСБ иметь иностранное гражданство.

Согласно поправкам, сотрудник ФСБ может получить вид на жительство за пределами России только с одобрения руководителя службы. Разрешение должно быть «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности».

Поправки в законы о ФСБ и СВР в Госдуму внес президент России Владимир Путин. Они вошли в пакет законопроектов, развивающих положения обновленной Конституции.