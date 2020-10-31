перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве проведут фестиваль «Будущее джаза»
В Москве проведут фестиваль «Будущее джаза» 21:11
Нападение на полицейских в Москве, фильм Massive Attack и другие новости дня 20:49 Дайджест
Беларусь временно закроет границы на въезд для иностранных граждан 18:14
В продаже появилась свеча с ароматом 2020 года. Она пахнет санитайзером и банановым хлебом 17:41
В Москве мужчина напал на полицейских у здания ГУ МВД 17:37
Леди Гага призвала американцев голосовать, показав свои главные костюмы
Леди Гага призвала американцев голосовать, показав свои главные костюмы 17:10
Жителя Читы оштрафовали за неуважение к власти из‑за карикатуры на «похожего» на Путина мужчину 16:50
В Москве появится еще один железнодорожный вокзал 16:31
В Барселоне акция против карантина переросла в беспорядки и мародерства. Пострадали 20 полицейских 15:59
Умер Шон Коннери 15:39
В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу 15:30
Julian Wan/Unsplash В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек
В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек 14:55
Yungblud выпустил третий подряд клип на песню «Cotton Candy» 14:31
Мошенники под видом сотрудников аэропорта имени Кеннеди похитили дизайнерские вещи на 6 млн долларов 14:01
В Подмосковье введут режим самоизоляции для пожилых 13:35
В Челябинске у ковидного госпиталя взорвался склад с медицинским кислородом 13:00
Sam Moqadam/Unsplash В Новой Зеландии одобрили легализацию эвтаназии
В Новой Зеландии одобрили легализацию эвтаназии 11:58
В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса. На 143 меньше, чем вчера 10:48
Почти половина россиян не уверена в завтрашнем дне 10:15
В Беларуси пенсионерку оштрафовали за фото с бело-красно-белой пастилой 9:27
Отключить рекламу
Дайджест

Нападение на полицейских в Москве, фильм Massive Attack и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:49

В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса. Выздоровели 14 854 человека, 334 пациента умерли. В Московской области с 2 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Челябинске у «ковидного» госпиталя взорвался склад с медицинским кислородом. Из здания эвакуировали 158 человек. Никто не пострадал.

В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек. Ранее максимум принадлежал Индии, где за сутки коронавирус обнаружили у 91 248 человек.

В Вене около 50 молодых людей турецкого происхождения напали на католическую церковь с криками «Аллах акбар!» и скрылись. Позже полиции удалось установить личности десяти злоумышленников.

В Москве мужчина напал на полицейских у здания ГУ МВД. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

В Барселоне мирная акция против карантина переросла в беспорядки и мародерства. Пострадали 20 полицейских.

Митрополит Иларион предложил ввести священные тексты в школьную программу по литературе. Он также выступил против возрастной маркировки для них.

Большинство жителей Новой Зеландии проголосовали за легализацию эвтаназии. В прошлом году законопроект поддержал новозеландский парламент.

Почти половина жителей России заявила, что не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Чаще о неблагоприятной ситуации в стране говорила молодежь.

В Беларуси пенсионерку оштрафовали за фото с бело-красно-белой пастилой. На суде заявили, что она так выражала протест.

Умер британский актер Шон Коннери. 25 августа ему исполнилось 90 лет.

Группа Massive Attack выпустила фильм о климатическом кризисе и роли музыкальной индустрии в нем. В картине музыканты и влиятельные спикеры обсуждают будущее музыки и экологии.

Итан Хоук вместе со своей дочерью Майей снимется в новой романтической комедии «Револьвер». Они сыграют отца и дочь, живущих на Аляске в 1960-х годах.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Католическая церковь
МВД
Люди
Шон Коннери
Итан Хоук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить