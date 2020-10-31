Нападение на полицейских в Москве, фильм Massive Attack и другие новости дня

В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса. Выздоровели 14 854 человека, 334 пациента умерли. В Московской области с 2 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Челябинске у «ковидного» госпиталя взорвался склад с медицинским кислородом. Из здания эвакуировали 158 человек. Никто не пострадал.

В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек. Ранее максимум принадлежал Индии, где за сутки коронавирус обнаружили у 91 248 человек.

В Вене около 50 молодых людей турецкого происхождения напали на католическую церковь с криками «Аллах акбар!» и скрылись. Позже полиции удалось установить личности десяти злоумышленников.

В Москве мужчина напал на полицейских у здания ГУ МВД. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

В Барселоне мирная акция против карантина переросла в беспорядки и мародерства. Пострадали 20 полицейских.

Митрополит Иларион предложил ввести священные тексты в школьную программу по литературе. Он также выступил против возрастной маркировки для них.

Большинство жителей Новой Зеландии проголосовали за легализацию эвтаназии. В прошлом году законопроект поддержал новозеландский парламент.

Почти половина жителей России заявила, что не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Чаще о неблагоприятной ситуации в стране говорила молодежь.

В Беларуси пенсионерку оштрафовали за фото с бело-красно-белой пастилой. На суде заявили, что она так выражала протест.

Умер британский актер Шон Коннери. 25 августа ему исполнилось 90 лет.

Группа Massive Attack выпустила фильм о климатическом кризисе и роли музыкальной индустрии в нем. В картине музыканты и влиятельные спикеры обсуждают будущее музыки и экологии.

Итан Хоук вместе со своей дочерью Майей снимется в новой романтической комедии «Револьвер». Они сыграют отца и дочь, живущих на Аляске в 1960-х годах.